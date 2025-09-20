Telangana

Heavy Rain Alert in Hyderabad: IMD Predicts Thunderstorms in Multiple Telangana Districts, Check Full Details

Light to moderate rain or thundershowers are likely at many places across Telangana during the next seven days.

Photo of Mohammed Yousuf Mohammed Yousuf20 September 2025 - 15:04
Hyderabad: The Meteorological Centre has predicted heavy rainfall on Sunday at isolated places in Adilabad, Komaram Bheem Asifabad, Mancherial, Nirmal, Nizamabad, Jagityal, Rajanna Sircilla, Bhadradri Kothagudem, Mahabubabad, Vikarabad, Sangareddy, Kamareddy, and Mahabubnagar districts of Telangana on Sunday.

Similar weather conditions are expected on Monday in Adilabad, Komaram Bheem Asifabad, Mancherial, Nirmal, Nizamabad, Yadadri Bhuvanagiri, Rangareddy, Hyderabad, Medchal Malkajgiri, Vikarabad, Sangareddy, Medak, Kamareddy, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Narayanpet, and Jogulamba Gadwal districts.

Light to moderate rain or thundershowers are likely at many places across Telangana during the next seven days. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds (30–40 kmph) may occur at isolated places in all districts over the next five days.

The report noted that the southwest monsoon has remained weak over Telangana. Rain was recorded at one or two places in the state during the past 24 hours.

