Hyderabad Team Championship Winners Men & Women
The 12th Stag Telangana State & Inter-District Table Tennis Championships 2025 at Firefox Sports & Resorts, Moinabad From:28th to 30th Nov 2025. Organized by the Telangana State Table Tennis Association (TSTTA).
The 12th Stag Telangana State & Inter-District Table Tennis Championships 2025
at Firefox Sports & Resorts, Moinabad From:28th to 30th Nov 2025.
Organized by the Telangana State Table Tennis Association (TSTTA).
Photo Caption:Sri.P.Nagender Reddy,Secretary TSTTA Sri.Amrulla Dastani,Vice President TSTTA, Sri.B.Vijay Kumar, Vice President TSTTA, Sri.Vijay Kumar Raju, Director Firefox Sports & Resort, Sri.Koride Sreedhar, Coach and Venugopal Coach also seen With Team Championship Winners.
Junior Boys Team Championship
1st Place:Hyderabad
2nd Place:Ranga Reddy
3rd Place:Jagthyaila Dist
Joint 3rd Place:Nalgonda Dist
Junior Girls Team Championship
1st Place:Ranga Reddy
2nd Place:Hyderabad
3rd Place:Nalgonda
Joint 3rd Place:Medchal Malkajgiri
Also Read: Experts Converge in Hyderabad for International Summit on Advanced Construction Technologies
Womens Team Championship
1st Place: Hyderabad
2nd Place: Ranga Reddy
3rd Place:Peddapalli
Joint 3rd Place:Khammam
Men Team Championship
1st Place: Hyderabad
2nd Place: Ranga Reddy
3rd Place:Mulugu Dist
Joint 3rd Place: Medchal Malkajgiri
For More Update Visit Munsif News 24×7 (Website) (@MunsifNewsDesk) / X