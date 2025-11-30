Hyderabad

Hyderabad Team Championship Winners Men & Women

The 12th Stag Telangana State & Inter-District Table Tennis Championships 2025 at Firefox Sports & Resorts, Moinabad From:28th to 30th Nov 2025. Organized by the Telangana State Table Tennis Association (TSTTA).

Photo of Safiya Begum Safiya Begum30 November 2025 - 13:46
The 12th Stag Telangana State & Inter-District Table Tennis Championships 2025
at Firefox Sports & Resorts, Moinabad From:28th to 30th Nov 2025.
Organized by the Telangana State Table Tennis Association (TSTTA).

Photo Caption:Sri.P.Nagender Reddy,Secretary TSTTA Sri.Amrulla Dastani,Vice President TSTTA, Sri.B.Vijay Kumar, Vice President TSTTA, Sri.Vijay Kumar Raju, Director Firefox Sports & Resort, Sri.Koride Sreedhar, Coach and Venugopal Coach also seen With Team Championship Winners.

Junior Boys Team Championship
1st Place:Hyderabad
2nd Place:Ranga Reddy
3rd Place:Jagthyaila Dist
Joint 3rd Place:Nalgonda Dist

Junior Girls Team Championship
1st Place:Ranga Reddy
2nd Place:Hyderabad
3rd Place:Nalgonda
Joint 3rd Place:Medchal Malkajgiri

Womens Team Championship
1st Place: Hyderabad
2nd Place: Ranga Reddy
3rd Place:Peddapalli
Joint 3rd Place:Khammam

Men Team Championship
1st Place: Hyderabad
2nd Place: Ranga Reddy
3rd Place:Mulugu Dist
Joint 3rd Place: Medchal Malkajgiri

Safiya Begum

Safiya Begum specializes in national, international, and real estate Content Writing. Known for her investigative skills and attention to detail, she has authored impactful reports on real estate trends and global socio-political issues, contributing to reputed national dailies.
