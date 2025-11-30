Stag Telangana State TT Championships 2025: Vihaan & Yashashree Shine in U-11 Finals

The 12th Stag Telangana State & Inter-District Table Tennis Championships 2025
at Firefox Sports & Resorts, Moinabad Hyd.
Organized by the Telangana State Table Tennis Association (TSTTA).
RESULTS
Under 11 BOYS
Finals :
M Vihaan-ITTA bt Shobhik Jain-GSM (3-0) (11-1,11-4,11-2)
semi Finals :
Shobhik Jain-GSM bt Shubham Dey-AVSC (3-1) (11-13,11-9,11-8,13-11)
M Vihaan-ITTA bt Jatin Jairam-SGUTTA (3-0) (11-4,11-5,11-8)
Under 11 GIRLS
Finals :
Yashashree Sil-SGUTTA bt Mokshika P-OMGS (3-1) (11-7,8-11,11-6,13-11)
Semi Finals :
Yashashree Sil-SGUTTA bt Adhira Chetan-HVS (3-2) (10-12,11-2,11-4,13-15,11-3)
Mokshika-OMGS bt Aparna V-GSM (3-2) (4-11,11-4,12-10,8-11,11-7)
Under 13 BOYS
semi Finals :
V Srisai Shiva Advik-PPTA bt Hriaan Kheskani-LFHSA (3-1) (11-6,6-11,13-11,11-5)
Vedansh P-OMGS bt M Vihaan-ITTA (3-0) (12-10,11-6,11-9)
Under 13 GIRLS
Semi Finals :
B V Mahima Krishna-AWA bt Aviyah-LFHSA (3-0) (12-10,11-4,11-1)
Avanthika-SPARS bt Riddhi Toro-LFHSA (3-2) (11-7,13-11,9-11,8-11,11-8)
Under 15 BOYS
semi Finals :
Harshith Reddy-SGUTTA bt D Tanay Kumar-SPARS (3-1) (11-5,6-11,11-6,11-5)
Yashvasin-AWA bt Arjun P-LFHSA (3-1) (15-13,5-11,11-7,11-7)
Under 15GIRLS
Semi Finals :
Vyshnavi G-AWA bt nB V Mahima Krishna-AWA (3-0) (11-8,11-2,12-10)
Riddhi Toro-LFHSA bt Sri Saanvi-SPARS (3-0) (11-4,11-3,11-2)
Under 17 GIRLS
Semi Finals:
Sri Saanvi-SPARS bt Avanthika D-SPARS (3-1) (9-11,11-9,11-3,11-8)
S Gayathri Krishna-GSM bt Aniyah Anand-LFHSA (3-2) (11-9,11-13,11-5,8-11,14-12)
Under 17 BOYS
semi Finals :
Dharma Teja-LFHSA bt Akshay-AWA (3-0) (11-4,11-8,11-7)
Devansh Singh-LFHSA bt Abhijeet-LFHSA (3-2) (10-12,11-8,11-9,6-11,11-6)
Under 19 GIRLS
Semi Finals :
K Shreshta-GSM bt Sri Saanvi-SPARS (3-1) (11-3,11-9,8-11,11-5)
Aniyah Anand-LFHSA bt H S Nikhitha-GSM (3-0) (13-11,11-8,11-7)
Under 19 BOYS
Semi Finals :
Shaurya Raj-AVSC bt Dharma Teja-LFHSA (3-1) (11-1,4-11,11-5,11-6)
Arush Reddy-SGUTTA bt Devansh Singh-LFHSA (3-0) (14-12,11-8,11-6)
WOMENS
Semi Finals :
Varuni Jaiswal-GSM bt Banu Nikhat-RBISC (4-1) (4-11,15-13,11-1,11-5,11-6)
Shreshta Reddy-GSM bt Devi sree-GSM (4-3) (9-11,11-4,9-11,11-9,11-7,1-11,11-9)
MENS
Semi Finals :
Santhosh Kumar-SGUTTA bt Arush Reddy-SGUTTA (4-2) (11-5,8-11,9-11,11-8,11-7,11-5)
