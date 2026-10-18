Hyderabad Polo & Riding Club (HPRC) Hosts Second National Qualifier of the 2026 Season
Hyderabad From:14th to 18th Octomber 2026.
Hyderabad : The second National Qualifier (NQ) of the 2026 season concluded at the Hyderabad Polo & Riding Club (HPRC),
Show Jumping — 100–105 cm, Under 18
First Sauryaram Indukuri (Happyness)
Second Eeshaan Bharadwaj (Salerno)
Third Prabhnoor Singh (Monet Carlos)
Highly Recommended Aarnav Reddy (Valensky)
Show Jumping — 40 cm, Under 12
First Naag Hridhaan Mulugu (King)
Second Luv Manne (Duke)
Third Aanya Rathi (Mitchell Pride)
Highly Recommended Khaja Kashifuddin (Star)
Highly Recommended Kori Vivaan (My Star)
Show Jumping — 40 cm, Open
First Jagadeesh Archi (Power)
Second K Thirumal (Good Luck)
Third N Pundarikaksha (Glory)
Highly Recommended L Samara Reddy (Veeru)
Photo Caption:Raghu Panchakarla secretary TSEA along with winners of the showjumping 100-105 cm under 18 along with Shaik Shiraj Ahmed Hprc official.
Photo Caption:Chaitania R Kumar president of HPRC along with winners of show jumping 40 cm open along with Shaik Shiraj Ahmed Hprc official.