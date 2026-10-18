Sports

Hyderabad Polo & Riding Club (HPRC) Hosts Second National Qualifier of the 2026 Season

Hyderabad From:14th to 18th Octomber 2026.

Photo of Qadri Syed Qadri Syed18 October 2026 - 19:05
Hyderabad Hosts Second National Qualifier of the 2026 Season at HPRC
Hyderabad Hosts Second National Qualifier of the 2026 Season at HPRC

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Hyderabad : The second National Qualifier (NQ) of the 2026 season concluded  at the Hyderabad Polo & Riding Club (HPRC),

Show Jumping — 100–105 cm, Under 18

First Sauryaram Indukuri (Happyness)

Second Eeshaan Bharadwaj (Salerno)

Third Prabhnoor Singh (Monet Carlos)

Highly Recommended Aarnav Reddy (Valensky)

Show Jumping — 40 cm, Under 12

First Naag Hridhaan Mulugu (King)

Second Luv Manne (Duke)

Third Aanya Rathi  (Mitchell Pride)

Highly Recommended Khaja Kashifuddin (Star)

Highly Recommended Kori Vivaan (My Star)

Show Jumping — 40 cm, Open

First Jagadeesh Archi  (Power)

Second K Thirumal (Good Luck)

Third N Pundarikaksha (Glory)

Highly Recommended L Samara Reddy  (Veeru)

Photo Caption:Raghu Panchakarla secretary TSEA along with winners of the showjumping 100-105 cm under 18 along with Shaik Shiraj Ahmed Hprc official.

Photo Caption:Chaitania R Kumar president of HPRC along with winners of show jumping 40 cm open along with Shaik Shiraj Ahmed Hprc official.

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Photo of Qadri Syed Qadri Syed18 October 2026 - 19:05
Photo of Qadri Syed

Qadri Syed

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