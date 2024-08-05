Major currencies up
Following were the indicative currency rates and travellers' cheques buying and selling rates.
Mumbai: Following were the indicative currency rates and travellers’ cheques
buying and selling rates.
CURRENCY NAME BUY SALE
UAE DIRHAM 20.749 24.2435
AUSTRALIAN DOLLAR 49.5573 57.3334
BANGLADESH TAKA 0.426012 0.773474
BAHRAIN DINAR 206.5734 237.1595
CANADIAN DOLLAR 54.973 64.009
SWISS FRANC 89.266 104.8707
CHINESE YUAN 8.29 13.47
DANISH KRONE 13.0349
EURO 83.2868 96.5782
STERLING POUND 97.567 113.1887
HONG KONG DOLLAR 9.8024 11.6086
INDONESIAN RUPIAH 0.004048 0.006344
VIETNAMESE DONG 0.0026 0.004
JAPANESE YEN 0.526 0.6099
KUWAITI DINAR 224.5686 281.6359
MALAYSIAN RINGITT 16.9178 20.853
NORWEGIAN KRONE 8.1231
NEW ZEALAND DOLLAR 45.3772 53.2845
OMANI RIAL 202.289784 231.305613
QATARI RIAL 20.7222 24.4586
SAUDI RIAL 20.2825 24.0087
SWEDISH KRONA 8.3898
SINGAPORE DOLLAR 57.5846 68.2024
THAI BAHT 2.1611 2.5843
US DOLLAR 76.2421 88.4011