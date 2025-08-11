Telangana

Heavy Rain Alert in Telangana: IMD Warns of Widespread Downpour from August 12–15

On August 12, a heavy rainfall alert has been issued for Adilabad, Kumaram Bhim Asifabad, Mancherial, Nirmal, Jayashankar Bhupalpally, Mulugu, Bhadradri Kothagudem, and Khammam districts.

Mohammed Yousuf
11 August 2025 - 19:20
Heavy Rain Alert in Telangana: IMD Warns of Widespread Downpour from August 12–15

The Meteorological Department has predicted a prolonged spell of widespread rainfall in Telangana, with heavy to very heavy rain expected in several districts between August 12 and 15.

On August 13, a heavy rainfall alert has been issued for Adilabad, Kumaram Bhim Asifabad, Mancherial, Jagtial, Karimnagar, Peddapalli, Jayashankar Bhupalpally, and Mulugu districts. Heavy rain is also expected in Nirmal, Nizamabad, Rajanna Sircilla, Bhadradri Kothagudem, Khammam, Nalgonda, Suryapet, Mahabubabad, Warangal, Hanumakonda, Jangaon, Siddipet, Yadadri Bhuvanagiri, Rangareddy, Hyderabad, and Medchal districts.

On August 14, an orange alert has been issued for Adilabad, Kumaram Bhim Asifabad, Nirmal, Nizamabad, Jagtial, Peddapalli, Jayashankar Bhupalpally, Mulugu, Nalgonda, Mahabubabad, Yadadri Bhuvanagiri, Rangareddy, Hyderabad, and Medchal districts.

Mohammed Yousuf
11 August 2025 - 19:20
Photo of Mohammed Yousuf

Mohammed Yousuf

Mohammad Yousuf is an accomplished Content Editor with extensive experience in covering local, national, international, and sports news. Known for his sharp analytical skills and compelling storytelling, he has collaborated with leading media houses and earned recognition for his investigative content editing and insightful analysis of current events, trending topics, and breaking news. Yousuf brings deep knowledge of political and international affairs and a passion for delivering accurate and engaging sports coverage. His dedication to content integrity continues to strengthen Munsif News 24x7’s reputation for credibility.
