Heavy Rain Alert in Telangana: IMD Warns of Widespread Downpour from August 12–15
On August 12, a heavy rainfall alert has been issued for Adilabad, Kumaram Bhim Asifabad, Mancherial, Nirmal, Jayashankar Bhupalpally, Mulugu, Bhadradri Kothagudem, and Khammam districts.
The Meteorological Department has predicted a prolonged spell of widespread rainfall in Telangana, with heavy to very heavy rain expected in several districts between August 12 and 15.
On August 13, a heavy rainfall alert has been issued for Adilabad, Kumaram Bhim Asifabad, Mancherial, Jagtial, Karimnagar, Peddapalli, Jayashankar Bhupalpally, and Mulugu districts. Heavy rain is also expected in Nirmal, Nizamabad, Rajanna Sircilla, Bhadradri Kothagudem, Khammam, Nalgonda, Suryapet, Mahabubabad, Warangal, Hanumakonda, Jangaon, Siddipet, Yadadri Bhuvanagiri, Rangareddy, Hyderabad, and Medchal districts.
On August 14, an orange alert has been issued for Adilabad, Kumaram Bhim Asifabad, Nirmal, Nizamabad, Jagtial, Peddapalli, Jayashankar Bhupalpally, Mulugu, Nalgonda, Mahabubabad, Yadadri Bhuvanagiri, Rangareddy, Hyderabad, and Medchal districts.