USD, Euro up; Pound, Yen down

Mumbai: Following were the indicative currency rates and travellers’ cheques buying and selling rates.

CURRENCY NAME BUY SALE

UAE DIRHAM 20.7557 24.2515

AUSTRALIAN DOLLAR 51.7091 59.8223

BANGLADESH TAKA —- 0.76072

BAHRAIN DINAR 206.6412 237.2373

CANADIAN DOLLAR 56.4439 65.7172

SWISS FRANC 90.0226 105.7472

CHINESE YUAN 8.33 13.51

DANISH KRONE —– 13.3505

EURO 85.2895 98.9002

STERLING POUND 100.7031 116.7719

HONG KONG DOLLAR 9.7846 11.5871

INDONESIAN RUPIAH 0.004251 0.006649

VIETNAMESE DONG 0.0027 0.0041

JAPANESE YEN 0.5298 0.6143

KUWAITI DINAR 224.6422 281.7284

MALAYSIAN RINGITT 17.1841 21.1335

NORWEGIAN KRONE — 8.5119

NEW ZEALAND DOLLAR 47.3739 55.6194

OMANI RIAL 202.356182 231.381528

QATARI RIAL 20.729 24.4667

SAUDI RIAL 20.2892 24.0166

SWEDISH KRONA —- 8.6971

SINGAPORE DOLLAR 58.5994 69.3992

THAI BAHT 2.2438 2.6842

US DOLLAR 76.2671 88.4301