USD up; Euro, Pound, Yen down

Mumbai: Following were the indicative currency rates and travellers’ cheques

buying and selling rates.

CURRENCY NAME BUY SALE

UAE DIRHAM 20.8202 24.3267

AUSTRALIAN DOLLAR 51.1045 59.1229

BANGLADESH TAKA — 0.763085

BAHRAIN DINAR 207.2821 237.9732

CANADIAN DOLLAR 55.3132 64.4006

SWISS FRANC 88.413 103.8561

CHINESE YUAN 8.36 13.55

DANISH KRONE — 12.9581

EURO 82.7464 95.9515

STERLING POUND 99.3859 115.2447

HONG KONG DOLLAR 9.8422 11.6554

INDONESIAN RUPIAH 0.004212 0.0066

VIETNAMESE DONG 0.0026 0.004

JAPANESE YEN 0.5068 0.5876

KUWAITI DINAR 225.3392 282.6022

MALAYSIAN RINGITT 17.3211 21.2972

NORWEGIAN KRONE — 8.169

NEW ZEALAND DOLLAR 46.2287 54.2751

OMANI RIAL 202.983947 232.099247

QATARI RIAL 20.7933 24.5426

SAUDI RIAL 20.3521 24.091

SWEDISH KRONA — 8.4213

SINGAPORE DOLLAR 58.1202 68.863

THAI BAHT 2.281 2.7279

US DOLLAR 76.5037 88.7044