USD up; Euro, Pound, Yen down

Mumbai: Following were the indicative currency rates and travellers’ cheques buying and selling rates.

CURRENCY NAME BUY SALE

UAE DIRHAM 20.7676 24.2653

AUSTRALIAN DOLLAR 51.6086 59.7415

BANGLADESH TAKA — 0.761152

BAHRAIN DINAR 206.7583 237.3718

CANADIAN DOLLAR 56.5471 65.8373

SWISS FRANC 89.8191 105.5082

CHINESE YUAN 8.36 13.55

DANISH KRONE — 13.2084

EURO 84.3611 97.8237

STERLING POUND 100.2107 116.2011

HONG KONG DOLLAR 9.7861 11.5893

INDONESIAN RUPIAH 0.004212 0.006588

VIETNAMESE DONG 0.0027 0.0041

JAPANESE YEN 0.5232 0.6066

KUWAITI DINAR 224.7696 281.888

MALAYSIAN RINGITT 17.2414 21.2089

NORWEGIAN KRONE — 8.3983

NEW ZEALAND DOLLAR 47.5762 55.8568

OMANI RIAL 202.470868 231.512651

QATARI RIAL 20.7408 24.4805

SAUDI RIAL 20.3007 24.0302

SWEDISH KRONA — 8.6395

SINGAPORE DOLLAR 58.4127 69.215

THAI BAHT 2.2326 2.6692

US DOLLAR 76.3103 88.4802