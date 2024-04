Eid-Ul-Fitr: Here are the Eid prayer timings in Different Eidgahs and Mosques

Hyderabad: As we are celebrating Eid-ul-Fitr 2024 in Hyderabad, here are the full details about Eidgahs and some known Mosques Prayer timings.

Hyderabad and Secunderabad Eidgah / Masjids where Eid prayers will be offered 2024 Eid al-Fitr prayer timings.

MECCA MASJID, CHARMINAR 10:00 AM

EID GAH BILAL HOCKEY GROUND, MASAB TANK 8:30 AM

EID GAH MIR ALAM 10:00 AM

MASJID-E-AZIZIYA MEHDIPATNAM 7.00 AM

Masjid-e-Suffah, Janaki Nagar Colony,Tolichowki 8:30 AM

Masjid- E – Abubakar, Al-Hasnath Colony,Tolichowki 8:30 AM

SHAHI MASJID BAGH E AAM, PUBLIC GARDEN NAMPALLY 9:30 AM

QULI QUTUB SHAH STADIUM CITY COLLEGE 7.15 AM

EID GAH QADEEM FIRST LANCER 10:00 AM

OlD EID GAH FIRST LANCER 9.00 AM

Masjid Vazir Ali, Fathe Darwaza 7.00 AM

Eid GAH Pahadi Shareef 9:30 AM

MASJID-E-JAHAN-AARA HUMAYUN NAGAR 8.00 AM

JAMA MASJID AFZALGUNJ 9.30 AM

JAMA MASJID KHWAJA GULSHAN MEHDIPATNAM 9.00 AM

MASJID HAJJ HOUSE NAMPALLY 7.30 AM

MILITARY GROUND MEHDIPATNAM 9.30 AM

EID GAH GOLCONDA QUTUB SHAHI 9.45 AM

MASJID-E-AALAMGIR SHANTI NAGAR 8:30 AM

MASJID-E-SULTAN NAWAZ JUNG AGHA PURA 8.30 AM

MASJID-E- GHOUSE UDDIN MALLEPALLY 9:30 AM

MASJID-E-AMERA ABIDS 9 AM

MASJID-E-FIRDOUS VIJAY NAGAR COLONY 8.45 AM

MASJID-E-HUSSAINI VIJAY NAGAR COLONY 9:00 AM

MASJID-E- MADINA VIJAYNAGAR COLONY 9:00 AM

MASJID-E- QUTUB SHAHI KHAIRTABAD 9;30 AM

GOVT JUNIOR COLLEGE CHANCHALGUDA 6;30 AM

OWAISI PLAYGROUND GOLCONDA 7.15 AM

MASJID-E-AALIYA GUNFOUNDRY 9.30 AM

Masjid-E-Fathima,Brindavan Colony, Tolichowki 8:30 AM

Masjid Ashra Mubashra, Shastripuram 8:30 AM

Jama Masjid, Kings Colony, Shastripuram 9:00 AM

Darulshifa ground, Darulshifa 9:00 AM

Eid Gah Balam Rai, Secunderabad 9:30 AM

Masjid-E-Sofi, Balam Rai, Secunderabad 6:30 AM

EID GAH Bahadurpura 10:00 AM

Eid Gaha, Tarnaka 9:00 AM

Jama Masjid,Tarnaka 6:30 AM

Masjid Nallagutta,

Ramgopalpet, Secunderabad 9:30 AM

Jama Masjid, Secunderabad 8:30 AM

Jama Masjid, Rasool Pura,Secunderabad 9:00 AM

Masjid Sona Bee, Tank Band, Secunderabad 7:30 AM

Masjid Qazi Kalli, Nallagutta,Secunderabad 8:00 AM

Masjid Abraar, Hashmet pet,Secunderabad 7:00 AM

Eidgah Hashmat pet,Secunderabad 9:00 AM

Masjid-E-Umar Hashmat pet, Secunderabad 9:00 AM

Masjid Alamgir, madhapur 10:00 AM

Madarsa Siraj Ul-Uloom Hasmathpet, Secunderabad 8:30 AM

Eid Gah, Mosarambagh, Saleem Nagar 9.30 AM

7 Tombs Masjid 9.15 AM

Eidgah , Karkhana Secunderabad 9:30 AM

These prayer timings are According to our resources.