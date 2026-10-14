Rain Alert for Telangana for five Days; Yellow Alert for Several Districts
The Hyderabad Meteorological Centre has issued a rain warning for Telangana, forecasting light to moderate rainfall and isolated heavy showers in several districts between October 15 and 20.
Hyderabad: The Hyderabad Meteorological Centre has issued a rain warning for Telangana, forecasting light to moderate rainfall and isolated heavy showers in several districts between October 15 and 20. The department has warned of thunderstorms, lightning and gusty winds reaching speeds of 30–40 kmph. Residents have been advised to remain alert and follow weather advisories.
From October 15 to the morning of October 17, rainfall is likely in Mulugu, Bhadradri Kothagudem, Khammam, Nalgonda, Suryapet, Mahabubabad, Warangal, Hanamkonda, Jangaon, Siddipet and Yadadri Bhuvanagiri districts. Parts of Hyderabad, Rangareddy and Medchal-Malkajgiri may also receive showers. Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Narayanpet, Jogulamba Gadwal, Peddapalli and Jayashankar Bhupalpally districts may experience rainfall.
Between the morning of October 17 and October 18, rainfall intensity may increase in selected districts. Isolated heavy showers are likely in Kumuram Bheem Asifabad, Mancherial, Mahabubabad, Warangal and Hanamkonda. Adilabad, Nirmal, Nizamabad, Jagtial, Rajanna Sircilla and Karimnagar may also experience thunderstorms and gusty winds.
Cloudy conditions may lead to a drop in daytime temperatures, although dry weather could prevail intermittently between showers.